الحكومة الإسرائيلية تعلن أسماء أعضاء "الكابينيت" الجديد

أقرت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، تعيين أعضاء المجلس السياسي الأمني المعروف باسم "الكابينت"، وفق ما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

ويعد المجلس من أهم الهيئات العليا داخل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وتتركز مهامه الأساسية في اتخاذ القرارات العسكرية ذات الطابع المهم للغاية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تشكيل اللجنة الوزارية لشؤون الأمن الوطني، أي مجلس الوزراء السياسي- الأمني.

وقالت الصحيفة: "التشكيلة الجديدة للكابينيت، تتكون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزراء الدفاع يوآف غالانت والعدل ياريف ليفين والخارجية إيلي كوهين".

وأضافت: "كما أقرت الحكومة ضمن الطاقم في المجلس الأمني وزراء الصحة والداخلية أرييه درعي، والأمن القومي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر".