فرنسا.. طلبة المدارس الثانوية يدعون للاحتجاج من أجل غزة

بعد أسابيع من احتجاجات طلبة الجامعات حول العالم تضامناً مع الفلسطينيين ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة، دعا اتحاد طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، إلى "التعبئة" من أجل غزة ابتداءً من يوم الإثنين.

وبالتزامن مع عودة طلاب مدارس مدن "إيكس مرسيليا"، و"أميان"، و"ليل"، و"نانسي"، و"نانت"، و"نانسي"، و"أورليان"، و"ريمس"، و"رين"، و"روان"، و"ستراسبورغ" من العطلة المدرسية، انضم طلاب المدارس الثانوية لطلاب الجامعات في الحشد لوقف إطلاق النار في غزة.

ويطالب اتحاد المدارس الثانوية بـ"وقف إطلاق النار في غزة" و"الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل فرنسا"، حسبما أوردت محطة "تي.إف.1" الفرنسية.

وبشكل أكثر تحفظًا من المعتاد (مثلما حدث خلال التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد على وجه الخصوص)، فإن طلاب المدارس الثانوية يكافحون مع ذلك من أجل الانضمام إلى الحركة.

وذهب البعض إلى حواجز معهد العلوم السياسية في باريس أو جامعة السوربون أو حتى إلى المظاهرة التي نظمت أمام مبنى البانثيون يوم الجمعة.

لكن صباح يوم الإثنين، لم يتبع سوى عدد قليل من المؤسسات الدعوة للحجب.

وقال اتحاد الطلاب المدارس الثانوية بعد الأحداث التي شهدتها المدارس الكبرى: "جاء دورنا لاحتلال وإغلاق أماكن دراستنا".