برلين سترسل منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا
ستحذو ألمانيا حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وفق ما جاء في بيان مشترك إثر محادثات جرت اليوم الخميس، بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وجاء في البيان: "في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن منح منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.. وستنضمّ ألمانيا إلى الولايات المتحدة مع توفير منظومة إضافية للدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس اتفقا على إرسال مركبات قتال مدرعة لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع روسيا.
وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان: "تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات برادلي القتالية، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز ماردير، ويخطط البلدان لتدريب القوات الأوكرانية على الأنظمة الخاصة بهما".