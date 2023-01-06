برلين سترسل منظومة "باتريوت" للدفاع الجوي إلى أوكرانيا

ستحذو ألمانيا حذو الولايات المتحدة مع تزويد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي من طراز "باتريوت"، وفق ما جاء في بيان مشترك إثر محادثات جرت اليوم الخميس، بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء في البيان: "في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن منح منظومة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا.. وستنضمّ ألمانيا إلى الولايات المتحدة مع توفير منظومة إضافية للدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا".