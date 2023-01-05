رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية يدعو لهدنة في أوكرانيا لمدة يومين

ويحتفل المسيحيون الأرثوذكس، ومنهم من يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد ليلة السادس صباح السابع من يناير/ كانون الثاني.

وقال البطريرك كيريل: "أناشد كل الأطراف المعنية بهذا الصراع المهلك وقف إطلاق النار وإعلان هدنة في عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم السادس من يناير حتى نهاية السابع من يناير ليتسنى للناس حضور قداس عشية عيد الميلاد ويوم العيد".

ووصف ميخايلو بودولياك، المستشار البارز للرئيس الأوكراني، الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأنها "بوق دعاية للحرب"، وبأنها حرضت على "القتل الجماعي" للأوكرانيين وعسكرة روسيا.