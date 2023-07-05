بريطانيا.. جونسون يفلت من تحقيق جديد في "فضيحة الحفلات"‎

أعلن جهازان للشرطة في بريطانيا، يوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون لن يواجه تحقيقاً رسمياً جديداً في اتهامات بانتهاكه تدابير الإغلاق في مقر الإقامة الصيفي لرئيس حكومة المملكة المتحدة، إبان جائحة "كوفيد".

وأعلنت شرطة "تايمز فالي" وشرطة لندن، في بيان مشترك، أن الأحداث التي يعتقد أنها وقعت بين حزيران/يونيو 2020 وأيار/مايو 2021، "لا تستوفي معايير الأثر الرجعي لفتح تحقيق".

وكانت الشرطة قد فرضت على جونسون، البالغ 59 عاماً، وأكثر من 120 مسؤولاً حكومياً غرامات بسبب إقامة سلسلة تجمّعات في "داونينغ ستريت" إبان الجائحة.

وأثار الكشف عن تنظيم هذه التجمّعات غضب الرأي العام وساهم في تنحّيه في تموز/يوليو الماضي. لكن جونسون أصر على أن الاتهامات الأخيرة كاذبة.