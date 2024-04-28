ديلي ميل: أوروبا تتطلع لتقليد سوناك بترحيل المهاجرين إلى "دولة ثالثة آمنة"
يحتفل ريشي سوناك، اليوم، بالتصويت على الثقة في خطته الخاصة بالهجرة إلى رواندا، بعد أن تعهد السياسيون الأوروبيون بتقليد المخطط البريطاني، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وأشاد "سوناك" بالأطراف الأجنبية لاتباعها خطوة المملكة المتحدة بهذا الصدد، واعترافها بأن الرادع الحقيقي هو الطريقة الوحيدة لوقف تدفق المهاجرين.
وأمضت بريطانيا أعوامًا في محاربة الهيئات الأوروبية من أجل الحق بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لكن الوضع اختلف الآن، إذ أصبحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، داعمة لسياسة ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء، وفق "ديلي ميل".
ودعا حزب الشعب الأوروبي في بيانه الخاص بالانتخابات الأوروبية المقررة، في يونيو/حزيران المقبل، إلى "تغيير أساس في قانون اللجوء الأوروبي".
وقالت مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الأكبر في البرلمان الأوروبي: "نريد تنفيذ مفهوم الدول الثالثة الآمنة".
ووفق بيان الحزب، يمكن نقل أي شخص يتقدم بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى دولة ثالثة آمنة، والخضوع لعملية اللجوء هناك.
وكتب سوناك: "قلت عندما أصبحت رئيسًا للوزراء لأول مرة، إن الآخرين سيدركون أن الردع الحقيقي هو الطريقة الوحيدة لوقف القوارب، والآن حتى الأحزاب الكبرى في الاتحاد الأوروبي تحذو حذونا".
وتعهد رئيس الوزراء، الذي أقرَّ البرلمان، الأسبوع الماضي، مشروع قانونه الذي يسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، بعدم السماح للمحامين باستخدام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعرقلة الخطط.
وقال إنهم "أكثر أهمية" من "عضوية أي محكمة أجنبية".
وجاءت تصريحات سوناك قبيل الانتخابات المحلية الحاسمة المقررة، يوم الخميس المقبل، والتي قد تحدد مصيره كزعيم، وفق الصحيفة البريطانية.
وتعززت الروح المعنوية في داونينغ ستريت بعد أسبوعين من الأخبار الإيجابية لرئيس الوزراء.
وبالإضافة إلى مشروع قانون رواندا، استرضى سوناك بعض منتقديه بإعلانه أن الإنفاق الدفاعي سيرتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، والإعلان عن حملة صارمة ضد المطالبين بالرعاية الاجتماعية.
وأضاف سوناك: "أريد إيقاف القوارب، لأنه ليس من الصواب أو العدل أن يصل الناس ببساطة إلى سواحلنا بشكل غير قانوني، ثم يتمكنون من البقاء".
وأردف: "أريد أن يكون لدينا الأمن في عالم متزايد الخطورة، لذلك سأدعم قواتنا العسكرية حتى نتمكن من الدفاع عن مصالحنا وقيمنا، وردع أعدائنا".
وتم إقرار مشروع قانون سلامة رواندا، الذي يهدف إلى تجنب المزيد من التحديات القانونية لهذه السياسة من خلال إعلان رواندا دولة آمنة، ليصبح قانونًا ساريًا، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل، بحسب الصحيفة البريطانية.
وبعد الإشادة بتعهد حزب الشعب الأوروبي، قال سوناك: "إذا اكتسبت بريطانيا سمعة عالمية لكونها متشددة في التعامل مع الهجرة غير الشرعية، فأنا مرتاح جدًا لذلك، وهذا هو الشيء الصحيح لبلدنا".