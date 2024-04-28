ديلي ميل: أوروبا تتطلع لتقليد سوناك بترحيل المهاجرين إلى "دولة ثالثة آمنة"

يحتفل ريشي سوناك، اليوم، بالتصويت على الثقة في خطته الخاصة بالهجرة إلى رواندا، بعد أن تعهد السياسيون الأوروبيون بتقليد المخطط البريطاني، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وأشاد "سوناك" بالأطراف الأجنبية لاتباعها خطوة المملكة المتحدة بهذا الصدد، واعترافها بأن الرادع الحقيقي هو الطريقة الوحيدة لوقف تدفق المهاجرين.

وأمضت بريطانيا أعوامًا في محاربة الهيئات الأوروبية من أجل الحق بطرد المهاجرين غير الشرعيين، لكن الوضع اختلف الآن، إذ أصبحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، داعمة لسياسة ترحيل الأشخاص إلى دول ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء، وفق "ديلي ميل".

ودعا حزب الشعب الأوروبي في بيانه الخاص بالانتخابات الأوروبية المقررة، في يونيو/حزيران المقبل، إلى "تغيير أساس في قانون اللجوء الأوروبي".

وقالت مجموعة حزب الشعب الأوروبي، الأكبر في البرلمان الأوروبي: "نريد تنفيذ مفهوم الدول الثالثة الآمنة".

ووفق بيان الحزب، يمكن نقل أي شخص يتقدم بطلب اللجوء في الاتحاد الأوروبي إلى دولة ثالثة آمنة، والخضوع لعملية اللجوء هناك.