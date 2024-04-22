سوناك: بريطانيا جاهزة لترحيل المهاجرين إلى رواندا "مهما حدث"

أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الاثنين أن كل شيء بات "جاهزا" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأوضح سوناك في تصريحات نقلتها وكالة "فرانس برس" بأن هذه الخطة ماضية "مهما حدث"، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين هذه، إن الرحلات "ستقلع مهما حدث".