استطلاعات تظهر عدم تأثر شعبية أردوغان بعد الزلزال

أظهرت استطلاعات رأي، اليوم الجمعة، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان محتفظ على ما يبدو بقاعدة تأييده في أوساط الناخبين إلى حد كبير، رغم تداعيات الزلزال المدمر.

وتسبب زلزالان عنيفان ضربا جنوب شرق تركيا في الـ6 من شهر فبراير/شباط الماضي، في مقتل أكثر من 45 ألفا وتشريد أكثر من مليون في أسوأ كارثة تضرب البلاد في تاريخها الحديث.

وأظهر استطلاعان صدرا في الأيام القليلة الماضية أن المعارضة لم تحصل على تأييد جديد بما يعود جزئيا إلى إخفاقها في إعلان مرشحها على الرغم من بقاء شهرين فقط على بدء التصويت، ويعود أيضا إلى افتقارها إلى وجود خطة ملموسة لإعادة بناء المناطق التي دمرها الزلزال.