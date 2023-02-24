أمريكا تستهدف روسيا بعقوبات جديدة في ذكرى غزو أوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، في الذكرى الأولى لغزو روسيا أوكرانيا توقيع عقوبات جديدة على روسيا وحلفائها، وفرض قيود ورسوم جديدة على التصدير تهدف إلى إضعاف قدرة موسكو على مواصلة الحرب.

وقالت واشنطن أيضا إنها ستقدم مزيدا من الأسلحة بقيمة ملياري دولار لكييف في ظل استعدادها لشن هجوم في الربيع، ولم يشمل الدعم طائرات إف-16 المقاتلة التي طلبتها أوكرانيا.

وسيجري الرئيس الأمريكي جو بايدن وزعماء مجموعة السبع محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التاسعة صباحا (14.00 بتوقيت جرينتش) لبحث المساعدات الإضافية التي يمكن تقديمها للأوكرانيين.

وانضمت الولايات المتحدة إلى دول مجموعة السبع في خطط لتوقيع عقوبات ستستهدف 200 فرد وكيان وعشرات المؤسسات المالية الروسية.