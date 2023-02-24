عام "كارثي" لحرب روسيا وأوكرانيا.. و6 سيناريوهات محتملة لإنهاء الصراع

إعادة تشكيل العالم.. وتداعيات كارثية

رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن العام الأول من الحرب الأوكرانية أعاد تشكيل العلاقات الدولية لعقود، والصراعات الجيوسياسية بين القوى العظمى، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الكارثية التي عصفت بجميع دول العالم، خاصة البلدان الفقيرة والنامية.

وذكرت الصحيفة أنه بعد عام واحد "كارثي" من الحرب، صُدم العالم من حجم الخسائر الذي تكبدته أوكرانيا، حيث فقدت عشرات الآلاف من الأرواح، بما في ذلك مدنيون؛ وأصيب عشرات الآلاف، وتم تشريد الملايين ونزوحهم إلى الدول المجاورة، كما تم سحق البنية التحتية للبلاد.

وقالت الصحيفة إن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا أثرت على الدول في جميع أنحاء العالم، حيث ما زال يعاني المجتمع الدولي من أزمة غذائية متنامية، فضلًا عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة تهدد الاستقرار في الدول المتضررة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الغرب "القلق" من الطموح الروسي المتزايد قد ألقى بثقله وراء أوكرانيا، "لدرجة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتوقع مثل هذا الدعم لكييف، وحجم العقوبات غير المسبوق الذي طال بلاده ردًا على الغزو".

وذكرت الصحيفة أن العام الأول من الحرب كشف عن جبهتين من العالم بشأن رؤيتهما للحرب؛ تدعم الجبهة الأولى الرؤية الغربية "المتشددة" والمناهضة لروسيا، بينما تعتقد الأخرى ظهور "عالم ثنائي القطب" يواجه فيه الغرب بقيادة الولايات المتحدة والديمقراطيات المتحالفة معه، التحالف الصيني الروسي المتعمق "على حساب كل شيء".

وقالت "الغارديان" إن الحرب كشفت عن "نفاق الغرب" من خلال التعاطف مع أوكرانيا، ودعمها بمساعدات غير مسبوقة، وفتح الحدود للاجئيها، في حين تعاني بلدان أخرى، مثل إثيوبيا وسوريا، من حرب أهلية أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين أيضًا، كما هو الحال في أوكرانيا، ولم تتحرك هذه الدول لإنقاذها".