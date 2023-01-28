نتنياهو: الحكومة اتخذت مجموعة قرارات للرد على هجوم القدس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن حكومته اتخذت مجموعة قرارات للرد على الهجوم الدامي في القدس الشرقية والذي أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب زيارته موقع الهجوم، إن القرارات التي تم اتخاذها سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع طارئ السبت للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت".