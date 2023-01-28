نتنياهو: الحكومة اتخذت مجموعة قرارات للرد على هجوم القدس
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن حكومته اتخذت مجموعة قرارات للرد على الهجوم الدامي في القدس الشرقية والذي أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين وإصابة آخرين.
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب زيارته موقع الهجوم، إن القرارات التي تم اتخاذها سيتم الإعلان عنها خلال اجتماع طارئ السبت للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت".
وقال نتنياهو إن"هذه إحدى أصعب العمليات التي تتعرض لها إسرائيل، وقررنا تنفيذ عمليات محددة، واتخاذ خطوات عملياتية فورية، بعد تقييم الوضع إثر هجوم القدس".
وطالب نتنياهو، الإسرائيليين بعدم أخذ القانون بأيديهم، في إشارة لدعوات أطلقها مستوطنون لاستهداف الفلسطينيين، وحادثة إطلاق نار قام بها مستوطن إسرائيلي قرب مدينة نابلس.
وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت قطع زيارة كان يقوم بها للولايات المتحدة الأمريكية، والعودة لإسرائيل من أجل عقد اجتماعات مع المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قرر الدفع بمزيد من التعزيزات للضفة الغربية في أعقاب العملية التي وقعت في مدينة القدس، بعد أيام من رفع حالة التأهب في صفوف القوات الإسرائيلية عقب التصعيد الذي تشهده الضفة الغربية.
وقتل 8 إسرائيليين، وأصيب آخرون في عملية إطلاق نار وقعت قرب كنيس يهودي في حي النبي يعقوب بمدينة القدس، في واحدة من أكبر العمليات منذ سنوات.
ووضعت هذه العملية تحدياً كبيراً أمام حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المشكلة من أحزاب يمينية والتي تتبنى مواقف متشددة تجاه الفلسطينيين.