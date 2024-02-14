سياسية إيرانية لـ"إرم نيوز": العلاقة بين الشعب وصناديق الاقتراع "ضاعت"
قالت الأمينة العام لحزب وحدة الأمة الإيراني، آذر منصوري، إن العلاقة بين الشعب وصناديق الاقتراع "ضاعت" بسبب السياسات المفروضة على شريحة واسعة من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين.
وفي ردها على سؤال بشأن إمكانية أن يتراجع الحزب الذي يتزعمه الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي عن مقاطعة الانتخابات بسبب وجود خلاف في معسكر الإصلاحيين، أضافت منصوري لـ"إرم نيوز" :"العصيان المدني سيظهر في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومناقشة تواجد الناس في مراكز الاقتراع".
وحزب وحدة الأمة هو أحد أهم الأحزاب الإصلاحية في إيران.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في إيران في مطلع مارس/آذار المقبل، وسط توقعات بغياب شريحة واسعة من مرشحي التيار الإصلاحي.
وأشارت منصوري إلى أن التيار الإصلاحي يرى أن الانتخابات ليست حرة ولا تمثل مطالب المجتمع، داعية إلى عدم نسيان "القصة المريرة" لمهسا أميني والعديد من الشباب الذين قُتلوا، وهي قضايا ستؤثر على الانتخابات البرلمانية.
وفيما يتعلق بدعوة 110 من الناشطين السياسيين والإعلاميين الإصلاحيين بعدم مقاطعة الانتخابات، قالت :"نحن تركنا الباب مفتوحًا لمن يريد المشاركة ولهذا نحن لم نقدم قائمة انتخابية سواء في طهران أو باقي المحافظات".
وتابعت :"في المحافظات، تقرر أيضًا أن يتخذ المجلس الأعلى للأحزاب الإصلاحية في كل محافظة قرارًا بناءً على معرفتهم بقضايا كل محافظة ومدينة"، نافية وجود خلافات بين القوى والأحزاب الإصلاحية.