سياسية إيرانية لـ"إرم نيوز": العلاقة بين الشعب وصناديق الاقتراع "ضاعت"

قالت الأمينة العام لحزب وحدة الأمة الإيراني، آذر منصوري، إن العلاقة بين الشعب وصناديق الاقتراع "ضاعت" بسبب السياسات المفروضة على شريحة واسعة من المرشحين الإصلاحيين والمعتدلين.

وفي ردها على سؤال بشأن إمكانية أن يتراجع الحزب الذي يتزعمه الرئيس الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي عن مقاطعة الانتخابات بسبب وجود خلاف في معسكر الإصلاحيين، أضافت منصوري لـ"إرم نيوز" :"العصيان المدني سيظهر في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) ومناقشة تواجد الناس في مراكز الاقتراع".

وحزب وحدة الأمة هو أحد أهم الأحزاب الإصلاحية في إيران.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في إيران في مطلع مارس/آذار المقبل، وسط توقعات بغياب شريحة واسعة من مرشحي التيار الإصلاحي.