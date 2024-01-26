إيران.. ضربة "موجعة" للإصلاحيين باستبعاد ترشح روحاني

الاستبعاد يضر بالنظام

وتعليقًا على استبعاد روحاني، قال عضو حزب الثقة الإصلاحي السياسي البارز رسول منتخب نيا، إن "القرار يجب أن يكون بناءً على القانون والأنظمة، وليس على أساس الذوق والتوجه السياسي والدوافع الفئوية والحزبية".

وقال منتخب نيا لـ"إرم نيوز"، إن "استبعاد روحاني تسبب في إحباط بين مؤيديه الراغبين بالمشاركة في الانتخابات".

واعتبر أن "استبعاد السيد روحاني لن يؤثر عليه، بل سيحظى بمزيد من الاحترام بين الناس، لكنه يضر بالنظام".

"لا يفهم مصالح إيران"

ومن جانبه، رأى الناشط السياسي الإصلاحي حسين أنصاري راد، أن "مجلس صيانة الدستور لا يفهم مصالح الجمهورية الإسلامية بعد قرار استبعاد روحاني".

وقال أنصاري راد لـ"إرم نيوز"، إن "روحاني تحمل مسؤوليات كبيرة لسنوات عديدة منذ بداية الجمهورية الإسلامية، وكان رئيسًا لهذا البلد لفترتين".

وأضاف: "لا أرى أي سبب لهذه التنحية سوى إرادة أولئك الذين لا يفهمون مصالح البلد بشكل صحيح، ولا يعرفون الإدارة والعالم وجيل اليوم".

وتابع أنصاري راد، أن "استبعاد مجلس صيانة الدستور للمرشحين له تاريخ طويل، وهو بالفعل أحد نقاط الضعف الإدارية في البلاد منذ فترة طويلة، والحقيقة لا يوجد أي معنى أو مفهوم أو حكمة أو براعة في هذه الحالة".

ولفت إلى أن "من بين الاتهامات التي يوجهها مجلس صيانة الدستور للمرشحين عدم الإيمان والالتزام العملي بالإسلام، بينما لا يستطيع إثبات أي منها".

وحسن روحاني حكم إيران لمدة 8 سنوات من العام 2013 وحتى 2021، وهو عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني منذ 1999، ومجمع تشخيص مصلحة النظام منذ 1991 إلى 2021، والمجلس الأعلى للأمن القومي من 1989 إلى 2021.