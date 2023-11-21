وزير الدفاع الألماني يصل كييف في زيارة غير معلنة
وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف الثلاثاء في زيارة لم يتمّ الإعلان عنها مسبقًا، ويعتزم خلالها تأكيد دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضدّ روسيا.
ووصل بيستوريوس على متن قطار إلى كييف حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني وأيضًا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.
وتأتي زيارة الوزير الأوكراني غداة زيارة، لم يعلن عنها مسبقًا أيضًا، قام بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوكرانيا.
وإلى جانب جدول مباحثاته السياسية، سيشارك بيستوريوس في مراسم وضع إكليل من الزهور في ساحة "ميدان" سط كييف، كما سيزور مركزًا للتدريب العسكري.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها بيستوريوس إلى كييف منذ تولّيه منصبه في بداية العام. وتأتي زيارته هذه المرة بعد أن زادت وتيرة الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا وفي الوقت الذي تتوقّع فيه كييف أن يزيد الجيش الروسي من استهدافه لمنشآت الطاقة الأوكرانية خلال أشهر الشتاء المقبلة.
وتعدّ برلين ثاني أكبر مورّد للمساعدات العسكرية لكييف بعد واشنطن، وتسعى لطمأنة الأوكرانيين الذين يخشون منذ اندلاع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهر ونصف الشهر أن ينصرف اهتمام حلفائهم الغربيين عنهم.
ومنذ اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، قدّمت ألمانيا دعمًا قويًّا لإسرائيل في حربها ضدّ حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
لكنّ المستشار الألماني أولاف شولتس وعد الشهر الماضي بأن تواصل بلاده مساعداتها لكييف، قائلًا "سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًّا".