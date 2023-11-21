وزير الدفاع الألماني يصل كييف في زيارة غير معلنة

وصل وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى كييف الثلاثاء في زيارة لم يتمّ الإعلان عنها مسبقًا، ويعتزم خلالها تأكيد دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضدّ روسيا.

ووصل بيستوريوس على متن قطار إلى كييف حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني وأيضًا مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتأتي زيارة الوزير الأوكراني غداة زيارة، لم يعلن عنها مسبقًا أيضًا، قام بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوكرانيا.

وإلى جانب جدول مباحثاته السياسية، سيشارك بيستوريوس في مراسم وضع إكليل من الزهور في ساحة "ميدان" سط كييف، كما سيزور مركزًا للتدريب العسكري.