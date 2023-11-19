أوكرانيا تعلن تحقيق تقدم كبير على ضفة نهر دنيبر

أعلنت أوكرانيا، الأحد، أنها أبعدت الجيش الروسي "من ثلاثة إلى ثمانية كيلومترات" عن الضفة اليسرى لنهر دنيبر التي تسيطر عليها روسيا، في أول تقديرات بالأرقام لتقدم قواتها في هذه المنطقة بعد أشهر من هجوم مضاد لم يحقق النتائج المرجوة.

وقالت ناتاليا غومينيوك الناطقة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني للتلفزيون الأوكراني إن "التقديرات الأولية تشير إلى ما بين ثلاثة وثمانية كيلومترات، تبعا لخصوصيات وجغرافيا وتضاريس الضفة اليسرى".

وفي حال تم تأكيد هذه المعلومات، فسيكون ذلك أكبر تقدم للجيش الأوكراني في مواجهة الروس منذ عدة أشهر، لكن غومينيوك لم توضح ما إذا كانت القوات الأوكرانية باتت تسيطر بشكل كامل على هذه البقعة من منطقة خيرسون أو ما إذا كان الجيش الروسي قد انسحب أمام هجمات القوات الأوكرانية، وقالت إن "العدو يواصل قصفه المدفعي على الضفة اليمنى" وقدّرت عدد الجنود الروس الموجودين في هذه المنطقة بـ "عشرات الآلاف".

ولم يسمح الهجوم المضاد الذي بدأ في حزيران/يونيو وتعول عليه كييف وحلفاؤها الغربيون، للجيش الأوكراني سوى باستعادة عدد قليل من القرى في الجنوب والشرق، لكن كييف أعلنت الجمعة السيطرة على مواقع في الضفة اليسرى لنهر دنيبر، مع الإقرار بـ"عنف القتال" وبمواجهة "مقاومة شرسة" من روسيا.