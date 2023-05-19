تزامنا مع صلاة الجمعة.. مستوطنون يتجمعون قرب "الأقصى"

وبدورها، منعت الشرطة الإسرائيلية المستوطنين من دخول الأقصى خشية الصدام مع المصلين المتواجدين داخل المسجد.

وقال أحد حراس المسجد الأقصى لـ"إرم نيوز"، إن تواجد المستوطنين يوم الجمعة أمر لم نعتد عليه من قبل، لافتًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتواجدون بها يوم الجمعة في البلدة القديمة أو عند أبواب المسجد الأقصى.

وتابع: "هذا أمر جديد وتطور خطير من شأنه فرض مزيد من السيطرة على الأحياء العربية والمسجد الأقصى".