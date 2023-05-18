وسط إدانات واسعة.. انطلاق "مسيرة الأعلام" بعد اعتداءات على "الأقصى" وإغلاق المتاجر

وعلى الصعيد ذاته؛ أدان المجلس الاقتحامات المتواصلة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، في تحد سافر للمسلمين في مختلف أرجاء العالم، بهدف تفريغ المسجد من رواده ليتسنى للمقتحمين التجول في أرجائه، وتأدية طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته بحرية، مشددًا على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها.

وأكد المجلس أن المسجد الأقصى، كان وما زال وسيبقى إسلاميا رغم أنوف المحتلين.

مشروع "التسوية الإسرائيلي"

وعلى صعيد التهويد الجاري على قدم وساق في القدس، حذر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين من خطورة مشروع "التسوية الإسرائيلي" الذي يهدف إلى تسجيل الأملاك والعقارات في القدس المحتلة.

وبيّن خطورة هذا الإجراء الذي يخدم ضم المدينة المقدسة إلى كيان الاحتلال، والذي من شأنه تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها.

كما أعرب المجلس عن استهجانه من الصمت العالمي تجاه تصريحات المسؤولين الإسرائيليين الرسميين الداعية إلى ارتكاب مزيد من جرائم القتل والاغتيالات في الضفة الغربية، على غرار ما جرى في قطاع غزة، بما يمثل تشريعًا لاستباحة الدم الفلسطيني، ورخصة مفتوحة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإنسان الفلسطيني دون رقيب ولا حسيب، ما يستدعي العمل على ملاحقة كيان الاحتلال في المحافل والمحاكم الدولية.

الخارجية الأردنية تدين

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، السماح لأحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست والمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وما رافق ذلك من تصرفات استفزازية مرفوضة، وتحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وحذرت الوزارة من تفاقم الأوضاع في ضوء السماح بالمسيرة الاستفزازية والتصعيدية في القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، في بيان أوردته وكالة "بترا" الرسمية، أن إقدام أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية وأعضاء من الكنيست على اقتحام المسجد الأقصى المبارك واستمرار اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية، التي تتم بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يعد انتهاكًا للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي.

وشدد المجالي على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه.

وطالب إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك واحترام حرمته، مشددًا على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.