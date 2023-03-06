مع اشتعال القتال ضد روسيا.. كيف وصف زيلينسكي معركة دونباس؟

احتدمت المعارك واشتعل القتال بين القوات الأوكرانية والروسية، في منطقة دونباس، لدرجة جعلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصفها بأنها حرب "مؤلمة وصعبة".

ويشهد محيط مدينة "باخموت" في دونباس معارك ضارية، وأكد زيلينسكي أن جيشه يخوض معركة "مؤلمة وصعبة" في مواجهة القوات الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه اليومي: "أودّ أن أشيد بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دونباس"، مضيفًا أنها "واحدة من المعارك الأكثر صعوبة، مؤلمة وصعبة".

وتواصل القوات الروسية جهودها لتطويق مدينة باخموت التي تشكل رمزًا ومركز الحرب في شرق أوكرانيا، حسبما أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه صدّ هجمات جديدة.

والمعركة حول مدينة باخموت الصناعية مستمرة منذ الصيف، وقد أصبحت المدينة رمزًا لأنها في قلب القتال بين الروس والأوكرانيين.

وشكر زيلينسكي قواته التي "صدّت الاعتداءات، ودمّرت المحتل، وقوّضت مواقع ولوجستيات العدو، وحمَت حدودنا ومدننا".

وقال: "أشكر الجيش والحرّاس وحرّاس الحدود الذين يدافعون عن دولتنا في محيط باخموت، وفوغليدار، وأفديفسكا، وسيفرسك، وسفاتوف، وليام وزابوريجيا".

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت في تقريرها اليومي إنه تم صد "أكثر من 130 هجومًا معاديًا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في عدد من قطاعات الجبهة، لا سيما في كوبيانسك، وليمان، وباخموت، وأفديوفكا.

وأضافت أن "العدو يواصل محاولاته لتطويق مدينة باخموت" دون أن تضيف أي تفاصيل.

وأكد المتحدث باسم القيادة الشرقية في الجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي لشبكة "سي إن إن"، السبت، إن القرى الواقعة شمال وغرب باخموت تعرضت للهجوم، وكان قد صرح في وقت سابق أن الوضع في باخموت "صعب لكنه تحت السيطرة".