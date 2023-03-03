بريغوجين لزيلينسكي: انسحبوا من باخموت المحاصرة

وجّه يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة "فاغنر" الروسية، الجمعة، خطابًا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب فيه بـ"الانسحاب من مدينة باخموت".

وقال بريغوجين، في مقطع فيديو مصور نشره على قناته في تيليغرام، إن "قوات فاغنر تحاصر مدينة باخموت عمليا، ولم يعد هناك سوى طريق واحد".

وأضاف: "سابقًا قاتلتنا القوات الأوكرانية المحترفة، ولكن اليوم نرى المزيد من كبار السن والأطفال الذين يقاتلوننا"، مؤكدًا أن "حياتهم في باخموت ستنتهي بمدة قصيرة، يوم أو يومين".

وأنهى خطابه بعبارة: "أعطهم الفرصة لمغادرة المدينة، فالمدينة محاصرة عمليًا".