أوكرانيا تعلن استهداف سفينة روسية في البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا استهداف سفينة "سيرغي كوتوف" الروسية في البحر الأسود، وفقا لبيان لمديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، الثلاثاء، نقلته "الأناضول".

وبحسب بيان للمديرية، تم استهداف السفينة الروسية من قبل "المجموعة 13" للمهام الخاصة أثناء قيامها بدورية في البحر الأسود.

وأشارت المديرية إلى أن العملية تمت بالتعاون مع القوات البحرية الأوكرانية، ووزارة التحول الرقمي، واستخدمت فيها مركبة "Magura V5" البحرية المسيرة، وألحقت أضرارا بالقسمين الأيمن والأيسر من السفينة الروسية.

وذكر البيان أنّ السفينة الروسية استُهدفت في مضيق كيرتش داخل المياه الإقليمية الأوكرانية.