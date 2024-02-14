الجيش الأوكراني يعلن تدمير سفينة روسية في البحر الأسود (فيديو)
أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير سفينة الإنزال الروسية الضخمة"سيزار كونيكوف" في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، في أحدث عملية من سلسلة ضربات بالمسيّرات ضد البحرية الروسية في الأسابيع الأخيرة.
وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني طائرة مسيرة تقترب من السفينة، قبل حدوث انفجار.
وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان صباح الأربعاء: "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية، بالتعاون مع مديرية المخابرات المركزية التابعة لوزارة الدفاع، سفينة الإنزال الكبيرة للغزاة، سيزار كونيكوف".
وبحسب وكالة انترفاكس الأوكرانية كانت السفينة في المياه الإقليمية لأوكرانيا في منطقة ألوبكا في البحر الأسود وقت الاستهداف. وتداولت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو عليه علامة المخابرات المركزية الأوكرانية يظهر لحظة استهداف السفينة.
ولم يصدر تعليق رسمي من وزارة الدفاع الروسية، لكن الوزارة قالت في بيان صباحي إنها تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات فوق البحر الأسود.