الجيش الأوكراني يعلن تدمير سفينة روسية في البحر الأسود (فيديو)

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية تمكنت من تدمير سفينة الإنزال الروسية الضخمة"سيزار كونيكوف" في البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم، في أحدث عملية من سلسلة ضربات بالمسيّرات ضد البحرية الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الأوكراني طائرة مسيرة تقترب من السفينة، قبل حدوث انفجار.