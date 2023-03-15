نتنياهو يناقش لأول مرة تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

ووفق القناة العبرية، حذر مسؤولون أمنيون نتنياهو، من هذه الخطوة، على خلفية ما أسموه "حساسية الأمر مع موسكو".

وأكدت القناة العبرية أن النقاش جرى الثلاثاء، بحضور وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف غالانت، ووزير الخارجية إيلي كوهين.

وأوضحت مصادر سياسية للقناة العبرية، أن "النقاش تناول الطلبات التي وردت في الأسابيع الأخيرة من العاصمة الأوكرانية كييف"، مشيرين إلى أنه جرى نقاش حول تأثير الخطوة على علاقة إسرائيل مع روسيا.

تأتي هذه الخطوة، بعد أيام قليلة من إعلان السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان، نية إسرائيل تسليم أنظمة الإنذار الصاروخي المبكر لأوكرانيا، الأمر الذي سيسمح بإنقاذ الأرواح من الهجمات الصاروخية.

وأضاف أردان: "إسرائيل ستوسع نطاق دعمها لأوكرانيا من خلال تعزيز المشاريع في مجال الصحة والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء البلاد".