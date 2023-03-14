تقرير: آلاف الإسرائيليين في برلين يستعدون لـ"تشويش" زيارة نتنياهو المرتقبة

يستعد آلاف الإسرائيليين المقيمين في برلين، لمحاولة "تشويش" الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للعاصمة الألمانية، الأربعاء، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس".

وتأتي محاولة تشويش الزيارة في إطار المعركة التي يقودها معارضو خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل، والتي فتحت باب الانتقادات الحادة ضد الحكومة الإسرائيلية اليمينية، في الداخل والخارج.

وتتمثل تلك المحاولة في تظاهرات احتجاجية في برلين، على غرار تلك التي نظمها إسرائيليون ويهود ومتضامنون في العاصمة الإيطالية، روما، خلال الزيارة التي أجراها نتنياهو أخيرًا.

ونظم محتجون وقفة احتجاجية في العاصمة الأمريكية، واشنطن، الأحد، أثناء الزيارة التي أجراها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، للمشاركة في مؤتمر لشركة "سندات إسرائيل".

وقالت صحيفة "هآرتس"، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول من خلال الزيارات التي يجريها إلى دول أوروبية، الضغط على زعماء هذه الدول؛ لحثها على اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد إيران، والتخلي عن فكرة العودة إلى المفاوضات بشأن برنامج طهران النووي.

إلا أن لكل زيارة طابعها الخاص، ومثلا بحث نتنياهو في روما، مع نظيرته الإيطالية، جورجينا ملوني، قضية تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى أوروبا عبر إيطاليا، فضلا عن الملف الإيراني.