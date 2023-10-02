أسباب تحول دون تقدم أوكرانيا في حربها مع روسيا

حققت أوكرانيا تقدمًا بطيئًا في الهجوم المضاد الذي شنته في أوائل شهر حزيران/يونيو الماضي، ما جعل القوات الأوكرانية عرضة للانتقادات والاتهامات بالفشل في تنفيذ التدريب الذي تلقته من القوات الغربية بشكل صحيح.

ولكن ماذا لو كانت المشكلة ليست في الأوكرانيين، بل في التكتيكات العسكرية التي تنتهجها القوات الغربية؟ فقد يكون التحدي الذي تواجهه أوكرانيا اليوم إشارة إلى ما قد يحدث إذا اضطرت قوات حلف شمال الأطلسي إلى خوض قتال دون توفر الدعم الجوي واللوجستي الكافي.