أوكرانيا.. قتيل ومصابون بقصف روسي على خيرسون

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 6 آخرين بينهم طفلان، إثر قصف روسي على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، ليلة الاثنين.

وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون على تطبيق تيليغرام، إن "القوات الروسية شنت 71 هجومًا على مدى 24 ساعة مضت استهدفت مناطق سكنية ومتاجر وبنية تحتية طبية من بين منشآت أخرى".

بدورها، ذكرت صحيفة "أوبشيستفينوي" الأوكرانية، أن أصوات انفجارات قوية سُمعت في المدينة فجر الإثنين في الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من خيرسون، دون انطلاق صفارات الإنذار.