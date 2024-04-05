إثر خلل في منظومة صاروخية.. الدنمارك تغلق مضيق الحزام الكبير

أغلق الجيش الدنماركي، أمس الخميس، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، إثر خلل بمنظومة قاذفة صواريخ نشطة على متن السفينة نيلز جويل التابعة للبحرية الدنماركية.

وتتمركز السفينة في مضيق الحزام الكبير في الدنمارك، البوابة البحرية الرئيسية لبحر البلطيق.

وقالت القوات المسلحة الدنماركية، في بيان أورده موقع "سي.إن.إن"، إنه تم تفعيل معزز صاروخ "هاربون"، الموجود على متن السفينة خلال اختبار إلزامي، أمس الخميس.