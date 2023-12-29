الدنمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر

تعتزم الدنمارك إرسال سفينة حربية خلال الشهر المقبل؛ للمشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثيين التي دفعت سفن الشحن إلى تغيير مسارها عن البحر الأحمر.

وقال وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، إن كوبنهاجن سترسل سفينة حربية في يناير 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

وتوقفت شركات شحن كبرى، مثل هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية، في وقت سابق من الشهر، عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس.

وأعلن متحدث باسم شركة حاويات الشحن الألمانية هاباغ لويد، اليوم الجمعة، أن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها عن قناة السويس لأسباب أمنية.

وأضاف المتحدث أن التقييم التالي للموقف سيتم في الثاني من يناير/كانون الثاني.

كما أعلنت شركتا ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن، وهما أكبر شركتي شحن في اليابان، أن سفنهما التي لها صلات بإسرائيل تتجنب منطقة البحر الأحمر. وقالت الشركتان إنهما تراقبان الوضع.

وبدأت تلك الشركات في تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، ما زاد من الرسوم المطلوبة من العملاء، وأضاف أيامًا أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا لأوروبا وللساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.