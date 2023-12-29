الدنمارك ترسل سفينة حربية إلى البحر الأحمر
تعتزم الدنمارك إرسال سفينة حربية خلال الشهر المقبل؛ للمشاركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمواجهة تهديدات ميليشيا الحوثيين التي دفعت سفن الشحن إلى تغيير مسارها عن البحر الأحمر.
وقال وزير الدفاع الدنماركي، اليوم الجمعة، إن كوبنهاجن سترسل سفينة حربية في يناير 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
وتوقفت شركات شحن كبرى، مثل هاباغ لويد الألمانية وميرسك الدنماركية، في وقت سابق من الشهر، عن استخدام طرق البحر الأحمر وقناة السويس.
وأعلن متحدث باسم شركة حاويات الشحن الألمانية هاباغ لويد، اليوم الجمعة، أن الشركة ستواصل تحويل مسار سفنها عن قناة السويس لأسباب أمنية.
وأضاف المتحدث أن التقييم التالي للموقف سيتم في الثاني من يناير/كانون الثاني.
كما أعلنت شركتا ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن، وهما أكبر شركتي شحن في اليابان، أن سفنهما التي لها صلات بإسرائيل تتجنب منطقة البحر الأحمر. وقالت الشركتان إنهما تراقبان الوضع.
وبدأت تلك الشركات في تحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب الهجمات، ما زاد من الرسوم المطلوبة من العملاء، وأضاف أيامًا أو أسابيع لوقت نقل البضائع من آسيا لأوروبا وللساحل الشرقي لأمريكا الشمالية.
ولا يزال الوضع ضبابيا، وتتبع شركات الشحن استراتيجيات مختلفة للتعامل معه.
وأظهر جدول تشغيل لميرسك، أمس الخميس، أن الشركة تخطط لإبحار معظم سفن الحاويات التي تسافر بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس من الآن فصاعدًا، مع تحويل مسار عدد قليل منها فقط لتدور حول أفريقيا.
وقالت شركة سي.إم.إيه-سي.جي.إم الفرنسية، يوم الثلاثاء، إنها أيضًا ستزيد عدد السفن التي تمر عبر قناة السويس.
وشركة سي.إم.إيه-سي.جي.إم واحدة من خطوط الحاويات التي فرضت رسومًا إضافية بسبب تغيير مسار السفن، ما زاد من تكاليف النقل البحري منذ بدء استهداف الحوثيين للسفن.
وقالت شركة البحر الأبيض المتوسط للشحن، يوم الثلاثاء، إن سفينة الحاويات (يونايتد الثامنة) التابعة لها تعرضت لهجوم أثناء مرورها عبر البحر الأحمر. وأعلن الحوثيون في اليوم نفسه أنهم أطلقوا صواريخ على السفينة دون أن يقولوا إنها أصيبت.
وتستخدم قناة السويس لنقل نحو ثلث بضائع سفن الشحن العالمية، ومن المتوقع أن يضيف تحويل مسار السفن حول الطرف الجنوبي لأفريقيا ما يصل إلى مليون دولار أخرى للوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا بين آسيا وشمال أوروبا.