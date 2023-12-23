إيران تنفي مساعدتها مليشيا الحوثي في ضرب السفن

نفى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري، اليوم السبت، صحّة الاتهامات الأمريكية لطهران بالضلوع في هجمات شنتها مليشيا الحوثي على سفن تجارية، قائلا إن "الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها".

والجمعة نشر البيت الأبيض معلومات استخبارية أمريكية تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين بطائرات مسيّرة وصواريخ، بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.

وقال باقري في تصريح لوكالة "أنباء مهر" الإيرانية، إن "مليشيا الحوثي تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكانياتها".

وأضاف: "حقيقة أن قوى دولية معينة، مثل الأمريكيين والإسرائيليين، يعانون من ضربات الحوثي، لا ينبغي أن يدعو ذلك إلى التشكيك في قوة الحوثي في المنطقة".