كوبا.. "أزمة متعددة الأوجه" تنذر بـ"انهيار" النظام الشيوعي

قال تقرير إخباري إن كوبا أطلقت ما وصفها بـ"صرخة مساعدة غير مسبوقة" تنذر بانهيار النظام الشيوعي التاريخي في البلاد.

وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إنفوباي" الإسباني، أن الحكومة الكوبية طلبت من الأمم المتحدة، في الأيام الأخيرة من شهر فبراير/ شباط، المساعدة في معالجة النقص المتزايد في الغذاء.

واعتبر الموقع أن هذه "الصرخة" التي أطلقها النظام الشيوعي الذي كان يفتخر دائمًا بنموذج الرعاية الاجتماعية الذي يتبناه، تعكس الوضع الاقتصادي المتردي في كوبا.

وأكد أن "الأزمة المتعددة الأوجه" في كوبا، لا يمكن حلها دون تغيير جذري لنموذج البلاد المركزي الذي تسيطر عليه الشيوعية، ما يهدد بقاء النظام ومستقبل الثورة".