أمريكا تتهم الصين بإدارة منشأة تجسس في كوبا منذ أعوام

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، الصين بأنها "تدير منذ سنوات" منشأة تجسس في كوبا، وقالت إن بكين "أدخلت تطويرات على المنشأة في العام 2019".

وقال مسؤول أمريكي إن الاستخبارات الصينية "موجودة في كوبا، وأن هذا موثق في سجل الاستخبارات الأمريكية جيداً" بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

يأتي ذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أمريكية خلال الأيام الماضية أن "الصين تسعى لإنشاء قاعدة للتجسس في كوبا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للولايات المتحدة الأمريكية".