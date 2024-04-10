"لعبة بكين الخطيرة".. هل تجر واشنطن إلى معركة بحر الصين الجنوبي؟

ويسلط هذا التخوف الضوء على أهمية بحر الصين الجنوبي كنقطة محورية للمناقشات حيث يجتمع الرئيس بايدن مع نظرائه من الفلبين واليابان في قمتهم الثلاثية الافتتاحية في واشنطن.

ووصف الأدميرال جون أكويلينو، قائد القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، التصرفات الصينية بأنها عدوانية وخطيرة، مؤكدًا على الطبيعة المحفوفة بالمخاطر للوضع. ومن الممكن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين واشنطن ومانيلا ردًا على أي هجوم مسلح تشنه الصين، وهو السيناريو الذي يستلزم اتخاذ قرارات سياسية صعبة.

وفي أعقاب الأحداث الأخيرة، أشار الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن إلى ردٍ حازم على استفزازات الصين، فوافق على تدابير وُصفت بأنها "متناسبة ومتعمدة ومعقولة" لمواجهة ما وصفها بالإجراءات غير القانونية والقسرية. وفي حين لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه التدابير، أكد الرئيس ماركوس عزم الفلبين على عدم الاستسلام في مواجهة العدوان الصيني.

ووفقًا لوول ستريت جورنال، تواجه الولايات المتحدة التحدي المتمثل بردع المزيد من العدوان الصيني دون تصعيد التوترات، إذ تستمر الدوريات المشتركة بين الجيشين الأمريكي والفلبيني في بحر الصين الجنوبي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، حيث تتمركز السفن الحربية الأمريكية غالبًا بالقرب من سكند توماس شول أثناء مهام إعادة الإمداد الفلبينية. ويعمل هذا الوجود على الإشارة إلى دعم الولايات المتحدة لحليفتها مع تجنب المشاركة المباشرة.

وبالإضافة إلى التعاون العسكري، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز التحالفات في المنطقة لمواجهة عدوانية الصين، حيث تؤكد التدريبات البحرية المتعددة الجنسيات، التي تشارك فيها الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والفلبين، على الاستجابة الجماعية للتحديات الأمنية الإقليمية. وتهدف مبادرات مثل اتفاقيات الوصول المتبادلة إلى تعزيز التعاون العسكري، ودعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وعلى الرغم من الجهود الدولية لمعالجة التوترات دبلوماسيًا، فإن الصين تصر على الحل الثنائي للنزاعات وتتهم الجهات الفاعلة الخارجية، خاصة الولايات المتحدة، بالتدخل.

وأدت مطالبات بكين البحرية التوسعية والحشد العسكري في بحر الصين الجنوبي إلى تفاقم المخاوف الإقليمية؛ مما أثار دعوات لتعزيز تدابير الردع.

ويدعو الخبراء إلى اتباع نهج معايرة للردع، ويقترحون مراقبة وثيقة للتحركات الصينية وتعزيز محتمل لدعم العمليات الفلبينية. ومع ذلك، فإن خطر سوء التقدير لا يزال قائمًا، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى دبلوماسية حذرة وجهود وقف التصعيد لمنع تصعيد خطير للأعمال العدائية في بحر الصين الجنوبي.