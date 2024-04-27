هل يعيد "المتطرفون" بناء هرم القيادة العسكرية الإسرائيلية؟

لا تتوقف الدعوات الإسرائيلية إلى استقالة قادة الجيش والاستخبارات الذين يتحملون مسؤولية الإخفاق الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

إلا أن صحيفة "يديعوت أحرونوت" وضعت يدها على مخاوف عميقة بشأن "تسييس" اختيارات القادة الجدد، الذين سيحلون محل قادة الجيش والاستخبارات ممن نُسِب إليهم الإخفاق.

وسوف تقع مسؤولية اختيار قادة الجيش والاستخبارات على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته، وهي الحكومة ذاتها التي يتهمها معارضوها بالمسؤولية عن الإخفاق.

"إشكالية أكبر"

وبخلاف ذلك، تضم هذه الحكومة مكونات يمينية متطرفة، لديها تأثير قوي على القرار السياسي.

ويخشى محلل الشؤون العسكرية الإسرائيلي رون بن يشاي، من أن استقالة قائد شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش اللواء أهارون حاليفا، قبل أيام، وموجة الاستقالات المرتقبة بالشعبة ذاتها، وأذرع الجيش الأخرى، فضلًا عن "الشاباك"، ستفرز إشكالية أكبر.

وسبب قلق المحلل المخضرم، هو أن من سيحدد القادة الجدد هو حكومة نتنياهو بمكوناتها اليمينية المتطرفة.

وقال إن "اثنين من أعضاء هيئة الأركان العامة استقالا في أسبوع واحد، الأول هو اللواء حاليفا والثاني هو قائد الجبهة المركزية يهودا فوكس، والذي ذكر أن استقالته ستدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.