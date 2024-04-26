صحيفة: نتنياهو يستغل حرب غزة لجلب نحو مليون يهودي إلى إسرائيل

قالت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، إن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستغل حرب غزة لمحاولة جلب مليون يهودي إلى إسرائيل من مختلف أنحاء العالم في إطار "محاربة معاداة السامية".

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن العمل يتم عبر مكاتب "ناتيف" التي تعمل بشكل سري كوحدة مرجعية في مكتب نتنياهو، لتشجيع اليهود على الهجرة إلى إسرائيل.

وأوضحت أن "ناتيف" مسؤول عن إعادة اليهود من الدول الناطقة بالروسية إلى إسرائيل، وقالت إن المنظمة التي تأسست عام 1952 ومرت بأشكال عديدة، تم تجديد أنشطتها في الأشهر الأخيرة.

ولفتت إلى أن هذه المكاتب كانت حتى العام الماضي تعمل تحت سيطرة أفيغدور ليبرمان، عضو الكنيست الإسرائيلي، ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، الذي كان يستغل الثغرات القانونية.