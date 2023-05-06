روسيا تعلن إسقاط صاروخ باليستي أوكراني فوق القرم

في وقت لاحق، أكد أحد مستشاريه أوليغ كريوتشكوف أن صاروخين من منظومة غروم-2 تم إسقاطهما، وفقًا لمعلومات محدثة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنها المرة الثانية فقط التي يتم فيها الإبلاغ عن استخدام صواريخ من منظومة غروم البالستية الأوكرانية من قبل السلطات في شبه جزيرة القرم، ويعود الاستخدام الأول إلى الشهر الماضي.

منذ صيف عام 2022، كانت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفًا متكررًا لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية.

في نهاية نيسان/ أبريل، تسبب هجوم بطائرات مسيرة في اندلاع حريق كبير في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

يأتي هذا الإعلان الجديد في وقت تضاعفت الضربات بالمسيرات وعمليات التخريب والهجمات المزعومة في الأسابيع الأخيرة في روسيا، وأحيانا بعيدا عن أوكرانيا، بدون تحديد هوية مرتكبيها بوضوح.

ويحمل الكرملين المسؤولية لكييف التي تنفي ذلك، مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم كبير واقتراب الاحتفالات الكبرى في روسيا في 9 أيار/ مايو، ذكرى يوم النصر على النازية في عام 1945.