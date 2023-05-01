أوكرانيا: انفجار القرم جزء من الاستعداد لهجوم مضاد

أعلنت متحدثة باسم الجيش الأوكراني الأحد، أن تدمير قدرات الإمداد والتموين الروسية يمثل أحد عناصر الاستعداد للهجوم الأوكراني المضاد المتوقع ضد روسيا، وذلك بعد أن دمر حريق مستودع وقود روسيًا كبيرا في شبه جزيرة القرم.

وبينما لم تقر كييف صراحة باستهداف منشأة تخزين الوقود في ميناء "سيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن "حريقا" دمر عشرة صهاريج نفط بسعة 40 ألف طن تقريبا.

وحمّل حاكم "سيفاستوبول"، الذي عينته موسكو، أوكرانيا مسؤولية الحريق، وقال لاحقا إن الحريق أخمد قبل وقوع كارثة.