إسرائيل تحذر حماس من تنفيذ هجمات خلال الأعياد اليهودية

حذرت إسرائيل حركة حماس من استغلال الأعياد اليهودية المقبلة لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن توجيه السلطات الإسرائيلية رسالة إلى قادة حركة حماس في قطاع غزة، تحذرهم من تنفيذ أي عمليات خلال فترة الأعياد.

ووفق القناة العبرية، فإن إسرائيل نقلت الرسالة التحذيرية لقادة حركة حماس عبر وسطاء، وجاء فيها "إذا حدثت عمليات إطلاق نار في الضفة أو إطلاق صواريخ خلال الأعياد اليهودية المقبلة، فسيتم الرد بقسوة على قطاع غزة".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت أجرى، مساء الخميس الماضي، جلسة تقييم أمني مع قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ لبحث الأوضاع الأمنية خلال الأعياد اليهودية المقبلة، والتي تصادف منتصف الشهر الجاري.