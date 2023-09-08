مسؤولون: إسرائيل سترفع حظر صادرات غزة الأحد

قال مسؤولون فلسطينيون، اليوم الجمعة، إن إسرائيل ستسمح بتصدير السلع التجارية من قطاع غزة عبر معبر حدودي رئيس، اعتبارًا من يوم الأحد، بعد حظر استمر أيامًا فرضته بسبب ما قالت إنها محاولة لتهريب متفجرات.

وقالت إسرائيل، الإثنين الماضي، إنها منعت مؤقتًا خروج البضائع التجارية من غزة بعد أن عثر مفتشون على عدة كيلوجرامات من "متفجرات عالية الجودة" في شحنة مخبأة في بطانات ملابس.

وقالت اللجنة الرئاسية الفلسطينية لتنسيق البضائع في بيان: "الجانب الإسرائيلي أبلغنا قبل قليل بقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة فتح التصدير من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ابتداءً من يوم الأحد 10/09/2023، كما كان عليه قبل الإغلاق الأخير".

ولم يصدر تعليق حتى الآن من وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق وهي السلطة المسؤولة عن تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وتعاني غزة منذ أن تولت حركة حماس، زمام الأمور في القطاع، العام 2007، من أحد أعلى معدلات البطالة في العالم في ظل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على السلع إلى جانب الإجراءات الأمنية المشددة.