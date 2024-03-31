روسيا تنفذ "عملية لمكافحة الإرهاب" جنوبي داغستان

نقلت وكالات أنباء روسية عن لجنة مكافحة الإرهاب، أن روسيا نفذت صباح اليوم الأحد، عملية لمكافحة الإرهاب جنوبي داغستان، واعتقلت 3 أشخاص.

ووُضعت روسيا في حالة تأهب قصوى بعد إطلاق نار جماعي على قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو في 22 مارس، وهو الهجوم الأكثر دموية في البلاد منذ 20 عامًا. وقد أسفر عن مقتل 144 شخصًا على الأقل.

وقالت اللجنة، اليوم، إن "الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 "من قطاع الطرق كانوا يخططون لعدد من الجرائم الإرهابية، وبتفتيش أماكن اعتقال المجرمين عثر على أسلحة آلية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام"، وفقًا لوكالة "رويترز".