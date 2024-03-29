روسيا تعلن إحباط اعتداء جنوب البلاد واعتقال 3 أشخاص

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إس بي"، الجمعة، أنه اعتقل ثلاثة "مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى" كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا، بعد أسبوع من الهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أدى إلى مقتل 144 شخصا على الأقل.

وبحسب "فرانس برس"، قال جهاز الأمن في بيان نقلته وكالات الأنباء الروسية إنه "وضع حدا للأنشطة الإرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لارتكاب عمل إرهابي من خلال تفجير عبوة ناسفة في مكان عام بمنطقة ستافروبول".

وعرض التلفزيون الروسي مشاهد تظهر عددا من الرجال ممددين أرضا بين سيارات بعدما اعتقلهم عناصر في جهاز الأمن الفدرالي الروسي.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي العامة للأنباء أنه تم العثور في منازل المشتبه بهم على مكونات لصنع عبوة ناسفة يدوية ومواد كيميائية.

ويأتي إعلان هذه المعلومات بعد أسبوع من اعتداء طاول قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب العاصمة الروسية وأسفر عن مقتل 144 شخصا وإصابة 360 آخرين. وفي حين تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجوم، تصر السلطات الروسية على صلة لأوكرانيا به.

اعتقل 12 شخصا بعد الهجوم، بينهم أربعة يشتبه بأنهم منفذوه، يتحدرون من طاجيكستان، الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى حيث ينشط تنظيم "داعش".

ومنذ أعوام، يعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي في شكل منتظم إحباط اعتداءات في روسيا، من دون توافر معلومات وافية عن ملابساتها.