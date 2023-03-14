مقربون من نتنياهو يحذرون من انهيار الحكومة
كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تحذيرات وجهها عدد من وزراء الحكومة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، من إمكانية انهيار الائتلاف الحكومي الحالي، على خلفية خطة الإصلاح القضائي، وتصريحات الوزير إيتمار بن غفير المثيرة للجدل.
وذكرت القناة "12" العبرية، أن هناك تخوفات لدى أعضاء حزب "الليكود" من إمكانية انهيار الائتلاف الحالي، بسبب عدم قدرته على التعامل مع ثورة المعارضين لخطة الإصلاح القضائية.
وأكدت القناة العبرية، أن أعضاء الحزب الحاكم يتخوفون من تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتصريحاته الأخيرة من أن تضر بالائتلاف، حيث طلبوا من نتنياهو بالاجتماعات المغلقة تهدئته.
وقالت القناة العبرية، إن عضو الكنيست عن حزب الليكود إيلي دلال عبر عن استيائه من تصرفات بن غفير، لبنيامين نتنياهو، وطالبه بالتدخل لوقف تصرفاته قائلاً: "نحن في فترة حساسة وتصريحات بن غفير عن المستشارة القضائية وضباط الشرطة ليست مطمئنة، يجب عليه أن يتعامل كوزير، وليس كمعارض".
كما أعرب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار عن استيائه، وادعى أن الحكومة فشلت في شرح خطة الإصلاح القانوني للجمهور الإسرائيلي.
وأوضح الوزير زوهار، "نحن نخسر كثيراً في هذا الحدث، المعارضون منظمون وممولون، ونحن سنخسر جميعاً، وسنعود إلى المعارضة".
ووفق القناة العبرية، طالب عضو الكنيست داني دانون من نتنياهو إلغاء اتفاق تضارب المصالح الذي وقعه والذي بموجبه لا يستطيع التعامل مع قضية الثورة بسبب شؤونه القانونية.
وقال دانون "أنت رئيس الوزراء، والشعب أعطى الليكود تفويضاً واضحاً لقيادة البلاد، لذلك أدعوك على الفور للعمل على إيجاد حل للأزمة القانونية، لمنع انهيار إسرائيل".
ورد رئيس الوزراء نتنياهو، على أعضاء حزبه بالقول: "إنه لا توجد فرصة لحل هذه الحكومة، هذا الائتلاف جدار حديدي، ولا توجد أي فرص لانهيار الحكومة".
وتتزامن هذه التحذيرات مع حديث الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ، حول أزمة خطة الإصلاح القضائي قائلاً: "نحن في وضع خطير وخطير للغاية، قد يكون له عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".
وتابع "هذه ليست تسوية سياسية، إنها محاولة عبثية لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن، غير أن الوضع صعب للغاية ومثير للقلق داخل إسرائيل".