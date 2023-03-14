مقربون من نتنياهو يحذرون من انهيار الحكومة

وذكرت القناة "12" العبرية، أن هناك تخوفات لدى أعضاء حزب "الليكود" من إمكانية انهيار الائتلاف الحالي، بسبب عدم قدرته على التعامل مع ثورة المعارضين لخطة الإصلاح القضائية.

وأكدت القناة العبرية، أن أعضاء الحزب الحاكم يتخوفون من تصرفات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وتصريحاته الأخيرة من أن تضر بالائتلاف، حيث طلبوا من نتنياهو بالاجتماعات المغلقة تهدئته.

وقالت القناة العبرية، إن عضو الكنيست عن حزب الليكود إيلي دلال عبر عن استيائه من تصرفات بن غفير، لبنيامين نتنياهو، وطالبه بالتدخل لوقف تصرفاته قائلاً: "نحن في فترة حساسة وتصريحات بن غفير عن المستشارة القضائية وضباط الشرطة ليست مطمئنة، يجب عليه أن يتعامل كوزير، وليس كمعارض".

كما أعرب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار عن استيائه، وادعى أن الحكومة فشلت في شرح خطة الإصلاح القانوني للجمهور الإسرائيلي.