وزير إسرائيلي: "تفاهمات واسعة" لإنهاء أزمة خطة الإصلاح القضائي

كشف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، عن وجود تفاهمات حول خطة الإصلاح القضائي لتعديل بعض بنودها، والتي أثارت جدلًا واسعًا، طوال الأسابيع الماضية في إسرائيل.

وقال الوزير ليفين ورئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روثمان، في بيان صحفي مشترك: "بعد أيام طويلة من المداولات يمكن القول بوضوح، إن هناك تفاهمات واسعة أصبحت في متناول اليد ولا تجهض الإصلاحات من محاورها الرئيسة وتحظى بتوافق واسع".

ومع ذلك فقد شدد البيان على أنه سيتم الدفع بإجراءات خطة الإصلاح القضائي قدمًا كما هو مخطط لها، رغم وجود التفاهمات، بحسب ما نقلته قناة "كان" العبرية.