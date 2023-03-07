وزير إسرائيلي: "تفاهمات واسعة" لإنهاء أزمة خطة الإصلاح القضائي
كشف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الثلاثاء، عن وجود تفاهمات حول خطة الإصلاح القضائي لتعديل بعض بنودها، والتي أثارت جدلًا واسعًا، طوال الأسابيع الماضية في إسرائيل.
وقال الوزير ليفين ورئيس لجنة الدستور البرلمانية سيمحا روثمان، في بيان صحفي مشترك: "بعد أيام طويلة من المداولات يمكن القول بوضوح، إن هناك تفاهمات واسعة أصبحت في متناول اليد ولا تجهض الإصلاحات من محاورها الرئيسة وتحظى بتوافق واسع".
ومع ذلك فقد شدد البيان على أنه سيتم الدفع بإجراءات خطة الإصلاح القضائي قدمًا كما هو مخطط لها، رغم وجود التفاهمات، بحسب ما نقلته قناة "كان" العبرية.
وفي البيان الصادر عنهما، رحب المسؤولان بجهود رئيس إسرائيل اسحاق هرتسوغ، من أجل التوصل لاتفاق وسط مع المعارضة حول خطة الإصلاح القضائي.
وأشار البيان إلى وجود جهود كبيرة على مدار أيام لإدارة حوار مع أي جهة تبدي استعدادًا لخوض تفاوض جدي حول هذه المسألة.
كما رحب البيان بالتوضيحات الصادرة عن الرئيس هرتسوغ، حول مبادرة تم نشرها في وسائل الإعلام العبرية لتغيير خطة الإصلاح القضائي، والتي أكد فيها الرئيس الإسرائيلي أنها لا تمثله أو تمثل أحدًا عنه.
وأصدر ديوان الرئيس الإسرائيلي توضيحًا أكد أن ما تم نشره حول المبادرة التوافقية لا يمثل الرئيس الإسرائيلي، وما ورد فيها من بنود، هي ضمن عدة صيغ تمت إحالتها إليه من قبل باحثين وأكاديميين مختلفين.
ولفت ديوان الرئيس الإسرائيلي إلى أنه لم يبلور بعد مقترحًا نهائيًا للخروج من الأزمة، وفي حال توصل لاتفاق سيتم عرضه على الرئيس هرتسوغ، والمواطنين الإسرائيليين.
وترفض المعارضة الإسرائيلية الحوار حول خطة الإصلاح القضائي بدون شروط، حيث أكدت مرارًا أنها مستعدة للحوار بشرط إيقاف تشريع بنود الخطة، الأمر الذي ترفضه الحكومة بقيادة نتنياهو.