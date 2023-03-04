المعارضة الإسرائيلية تنظم أكبر تظاهرة ضد خطة الإصلاح القضائي

تجددت في إسرائيل اليوم السبت التظاهرات الأسبوعية الضخمة، ضد خطة الإصلاح القضائية التي أقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعض بنودها، بينما تعارضها أوساط عديدة.

وتظاهر عشرات الآلاف بنحو 95 موقعا، في جميع أنحاء إسرائيل في أضخم احتجاج أسبوعي تنظمه المعارضة الإسرائيلية ضد خطة الإصلاح القضائي للحكومة الحالية، وفق ما ذكرته التقارير العبرية.