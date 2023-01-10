ردًّا على إجراء كوري.. سفارة الصين في سول تفرض قيودًا على التأشيرات

ردًّا على إجراء كوري.. سفارة الصين في سول تفرض قيودًا على التأشيرات
ذكرت السفارة الصينية في سول، اليوم الثلاثاء، أنها علقت إصدار تأشيرات سفر قصيرة المدة للزائرين من كوريا الجنوبية، في أول رد على فرض سول قيودًا على الوافدين من الصين بسبب انتشار كوفيد-19.
وكتبت السفارة على حسابها الرسمي على موقع "ويتشات"، أنها "ستقوم بتعديل السياسة حسب رفع كوريا الجنوبية قيود الدخول التمييزية التي تستهدف الصين".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعبير وزير الخارجية الصيني تشين قانغ عن قلقه بخصوص القيود في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، وفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الصينية.
وفي الأسبوع الماضي تعقبت شرطة كوريا الجنوبية رجلًا صينيًّا فُقد أثناء انتظار الخضوع للحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بمرض كوفيد-19 بعد الوصول.
وأثارت هذه الواقعة مخاوف بشأن انتشار الفيروس من الصين، بعدما أنهت بكين على نحو مفاجئ سياسة "صفر كوفيد" الصارمة وفتحت حدودها على الرغم من الانتشار الواسع للمرض على المستوى المحلي.