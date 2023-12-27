بعد منعهم ترامب من الترشح.. إجراءات مشددة لحماية قضاة كولورادو

واستبعدت المحكمة العليا في كولورادو ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونجرس في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب البند الدستوري الذي يحظر على المسؤولين الذين يشاركون في "تمرد" ضد الحكومة الأمريكية تولي مناصب منتخبة.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من مارس آذار، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضا على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

ووصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" و"غير ديمقراطي"، وقالت إنها ستطعن عليه.