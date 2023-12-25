"الإندبندنت": هزيمة ترامب في الانتخابات بقرار محكمة عليا "أمر خطير"

قالت صحيفة "الإندبندنت" إن "الحكم الذي أصدرته محكمة ولاية كولورادو العليا بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، للترشح للانتخابات، أمر بالغ الأهمية"، وفق ما نقلته عن الصحفي والمحلل الأمريكي جون سوبيل.

وأوضح سوبيل أن "هذه المرة الأولى التي تقرر فيها محكمة عليا في أي ولاية أمريكية أن بند عدم الأهلية، الذي تم تبنيه إبان حقبة الحرب الأهلية في التعديل الدستوري الرابع عشر، ينطبق على كل من منصب الرئاسة وتصرفات الرئيس السابق".

ورفضت المحاكم العليا في ولايتي مينيسوتا وميشيغان شكاوى مماثلة خلال الأسابيع الماضية، وفق الصحيفة.

وقضى حكم محكمة ولاية كولورادو هذا الأسبوع بحرمان ترامب من إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين في الانتخابات التمهيدية للرئاسة لعام 2024 في الولاية، ما سيشكل ضربة قوية وسط جدل سياسي أكثر خطورة، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن سوبيل أن "مبدأ المحكمة العليا يقضي بالبقاء بعيدًا عن السياسة الانتخابية قدر الإمكان، إذ إنها مهمة الناخبين، وليست مهمة المحاكم، أن يقرروا من الشخص المناسب لمنصب الرئيس.. وإذا سُمح بحكم ولاية كولورادو، فستكون تلك الطريقة المؤكدة لهزيمة ترامب".