كيف ستتعامل أوروبا مع روسيا بعيدًا عن حرب أوكرانيا؟

مجالات ثلاثة

ولمعالجة ذلك، ذكرت ماري دومولين الخبيرة في الملف الأوروبي أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة هي: دعم الدول المجاورة لروسيا، والحدّ من نفوذ روسيا العالمي، والاستعداد للتغيير المحتمل داخل روسيا.

ويشمل ذلك، بحسب دومولين "مساعدة الدول المجاورة على تعزيز قدرتها على الصمود والسيادة، وتقديم الدعم لأوكرانيا ومولدوفا في مجالات، مثل: الأمن وتكامل الطاقة، ووضع سياسة تجاه بيلاروسيا، تحافظ على إمكانية تحقيق مستقبل مستقل وديمقراطي."

وللحد من النفوذ العالمي لروسيا، يرى خبراء أوروبيون أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يذهب إلى ما هو أبعد من الاستماع إلى مخاوف الدول الفقيرة، واتخاذ إجراءات لمعالجة قضايا، مثل: نقص الغذاء والطاقة. كما ينبغي أن يتصدى لعمليات النفوذ الروسي، وأن يدعم الصحافة الاستقصائية، وأن يتحدّى روسيا في المنظمات متعددة الأطراف.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا لاحتمال حدوث تغيير في روسيا، ومواصلة دعم منظمات المجتمع المدني مع الحفاظ على القنوات الدبلوماسية والتواصل مع المجتمع الروسي.