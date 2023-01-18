العالم
مفوضة روسية تنفي الحديث عن تبادل كبير للأسرى مع أوكرانيا
قالت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا يوم الثلاثاء إنها لم تتحدث إلى نظيرها الأوكراني دميترو لوبينتس في تركيا الأسبوع الماضي بشأن تبادل محتمل للأسرى.
كان مسؤول تركي قد قال يوم الاثنين إن أوكرانيا قدمت إلى روسيا قائمة تضم 800 شخص، وإن المسؤولة الروسية قدمت قائمة تضم 200 شخص ليتم تبادلهم.
وقالت موسكالكوفا عبر تيليغرام "خلال مفاوضاتي مع دميترو لوبينيتس في أنقرة، لم يكن هناك أي حديث عن التبادلات، وأؤكد دائما أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".
وأضافت "علاوة على ذلك، أعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا".