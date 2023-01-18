مفوضة روسية تنفي الحديث عن تبادل كبير للأسرى مع أوكرانيا

وقالت موسكالكوفا عبر تيليغرام "خلال مفاوضاتي مع دميترو لوبينيتس في أنقرة، لم يكن هناك أي حديث عن التبادلات، وأؤكد دائما أن هذه القضايا من اختصاص وزارة الدفاع الروسية".

وأضافت "علاوة على ذلك، أعتقد أن مثل هذا التبادل غير المتكافئ لا يمكن اعتباره عادلا".