أرمينيا وأذربيجان تتفقان على مبادئ أساسية لمعاهدة سلام

قال رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، اليوم السبت، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على المبادئ الأساسية لمعاهدة سلام، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وظل البلدان على خلاف لعقود لأسباب أبرزها المتعلق بإقليم ناغورنو قرة باغ الإنفصالي، الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، مما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن من الإقليم.

ورغم قول "باشينيان" إن هناك بعض التقدم في المحادثات بخصوص معاهدة سلام، إلا أنه أشار إلى أن البلدين ما زالا يواجهان صعوبة في الاتفاق على بعض الأمور.