روسيا تُفشل هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيّرات فوق القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق "تليغرام"، إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، الجمعة.

وذكر بيان للوزارة أن عمليات الاعتراض تمت بين الساعة 8.30 و10.30 مساء (1730 و1930 بتوقيت جرينتش).

وفي منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ست مسيرّات أوكرانية، الجمعة.

وأوضحت الوزارة عبر تلغرام أنها حيّدت مسيّرتين ثم أربع مسيّرات بواسطة دفاعاتها الجوية.

وأضافت أن هذه الأجهزة كانت تستهدف "منشآت على الأراضي الروسية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وأكّد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت أن القوات الروسية صدت هجوما بطائرة مسيّرة، داعيا السكان عبر تلغرام إلى "التزام الهدوء".