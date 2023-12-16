روسيا تُفشل هجوما أوكرانيا كبيرا بالمسيّرات فوق القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق "تليغرام"، إن وحدات روسية مضادة للطائرات دمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، الجمعة.
وذكر بيان للوزارة أن عمليات الاعتراض تمت بين الساعة 8.30 و10.30 مساء (1730 و1930 بتوقيت جرينتش).
وفي منطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت ست مسيرّات أوكرانية، الجمعة.
وأوضحت الوزارة عبر تلغرام أنها حيّدت مسيّرتين ثم أربع مسيّرات بواسطة دفاعاتها الجوية.
وأضافت أن هذه الأجهزة كانت تستهدف "منشآت على الأراضي الروسية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأكّد حاكم منطقة كورسك رومان ستاروفويت أن القوات الروسية صدت هجوما بطائرة مسيّرة، داعيا السكان عبر تلغرام إلى "التزام الهدوء".
وأصبحت الهجمات بمسيّرات تنفذ بشكل شبه يومي في المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا، إلا أن توغل طائرات مسيّرة بمجموعات، مثلما حدث الجمعة، يبقى أقل تواترا.
وفي الأشهر الأخيرة، استُهدفت موسكو ومحيطها بطائرات مسيّرة.
من جهتها، تقصف روسيا مدنا أوكرانية بشكل يومي. ونفذت هذا الأسبوع هجوما واسع النطاق بطائرة مسيّرة على جنوب أوكرانيا، واستهدفت كييف باستخدام صواريخ بالستية، أدت شظاياها إلى إصابة حوالي خمسين شخصا.