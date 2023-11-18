ما دلالات ظهور سورو المطلوب دوليًا في الساحل الأفريقي؟

يثير ظهور الرئيس السابق لبرلمان ساحل العاج، والمطلوب للعدالة في بلاده غيوم سورو، في النيجر، تساؤلات عن دلالات هذا الظهور المفاجئ وأهدافه، بعد 4 سنوات من المنفى.

وظهر سورو إلى جانب مسؤولين من النظام العسكري الحاكم في النيجر، في بداية جولة ستقوده إلى عدة دول أفريقية.

ويفاخر الرجل الذي يلاحق من النظام القضائي في بلاده منذ 2019، بهذا الظهور ونشر صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتناول حليب الناقة، مباشرة من نيامي عاصمة النيجر.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 51 عاما، مذكرة اعتقال دولية، وهو مطلوب للعدالة الإيفوارية منذ 4 سنوات، وظهر في النيجر بطريقة رسمية في 13 من الشهر الجاري، وقد استقبله الجنرال عبد الرحمن تياني الرئيس الانتقالي للنيجر، برفقة وزير داخليته الجنرال محمد تومبا ووزير دفاعه الجنرال ساليفو مودي.

وبحسب ما علّق الرئيس السابق للبرلمان الإيفواري فإنّ "المقابلة التي استمرت ساعة ونصف كانت استثنائية من حيث نوعية وعمق التبادلات".

وقد بدا سورو نحيفًا للغاية ويرتدي ملابس رسمية، وهو المعروف عنه أنه عاشق للملابس المصممة بازدواجية الصدر وبارتداء ساعات فاخرة، بحسب ما رصدته مجلة "جون أفريك".

وفي اليوم التالي للقائه مع السلطات العسكرية في النيجر أعلن غيوم سورو في مقطع فيديو قصير بثه على شبكات التواصل الاجتماعي أنه "سيُنهي منفاه" ليعود إلى "أرض أجداده وموطنه الأصلي في أفريقيا".

ويضيف الرجل المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر والمتّهم بمحاولة الإطاحة بسلطة الرئيس الحسن واتارا سنة 2019، قائلا: "أنا لست مذنبًا بأي جريمة"، ويتابع في رسالته المصورة أنه مستعد "للمساهمة في المصالحة بين أبناء وبنات" ساحل العاج.